Il rimpasto della Giunta Solinas non avverrà prima di lunedì prossimo. Il nuovo rinvio è dovuto alla necessità di Fratelli d’Italia di incontrarsi per definire chi, del proprio partito, andrà a coprire una delle caselle degli assessorati.

Servirà dunque ancora qualche giorno per la definizione del rimpasto, annunciato da tempo dal presidente della Regione Christian Solinas.

La coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia nell’Isola, Antonella Zedda, ha fatto sapere al governatore che il nome spettante al partito non sarà comunicato prima di lunedì 21 novembre. I nomi in lizza sarebbero quelli di Marco Porcu, coordinatore provinciale di Cagliari, Emanuele Beccu, capo di gabinetto dell’assessorato regionale dell’Ambiente, e Gigi Rubiu, imprenditore ed ex consigliere regionale.

