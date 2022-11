Aveva stalkerato la ex compagna, presentandosi in casa sua dopo averle fracassato una finestra. Quindi le aveva sfasciato l’auto. L’uomo, un 43enne di Elmas già agli arresti domiciliari per precedenti, è stato riportato al carcere di Uta nella giornata odierna.

Il comportamento persecutorio, la violazione di domicilio e il danneggiamento della vettura hanno costretto l’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Cagliari a revocare i domiciliari.

In carcere dovrà scontare i restanti 4 anni di pena residua.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it