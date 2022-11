Sono 760 mila euro le risorse destinate alla città di Cagliari dal Fondo nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza. Lo schema del decreto ministeriale ha ricevuto oggi il via libera della Commissione Affari Sociali della Camera, guidata da Ugo Cappellacci.

“Il Fondo nazionale è finalizzato a sostenere iniziative a livello nazionale, regionale e locale per promuovere i diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza – spiega il deputato azzurro -. Le risorse potranno essere utilizzate dai Comuni riservatari coerentemente con gli obiettivi, le azioni e gli interventi definiti mediante il V Piano Nazionale di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva nonché con gli obiettivi, le azioni e gli interventi definiti dal piano nazional di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale minorile”.

