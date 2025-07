Viola saluta il Cagliari: “Sono grato di aver fatto parte di questo club”

"La mia anima si è forgiata, in questi tre anni, nel crogiuolo di questo campo sacro", ha aggiunto l'ormai ex numero 10 Nicolas Viola

Nicolas Viola, ormai ex fantasista del Cagliari, ha voluto salutare il club rossoblù dopo la naturale scadenza del contratto e che da oggi porterà le due strade a separarsi. Viola è giunto in Sardegna nel luglio del 2022 totalizzando 72 presenze (tra campionato e Coppa Italia), mettendo a referto 9 gol e 3 assist ma ricoprendo un ruolo fondamentale all’interno dello spogliatoio.

“Esprimo la mia più sincera gratitudine per l’opportunità di aver potuto far parte di questo club, mitico, per aver vestito i suoi colori e aver rappresentato i valori di questa società, condividendo momenti di gioia e sfida con i miei compagni, allenatori, società, addetti ai lavori e tutti i tifosi a cui sarò sempre riconoscente!”

“La mia anima si è forgiata, in questi tre anni, nel crogiuolo di questo campo sacro, mentre il mio cuore batteva al ritmo dei vostri applausi sinceri Infinitamente grazie da parte mia e della mia famiglia”.

