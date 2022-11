L’onorevole sardo Dario Giagoni ha annunciato, nel corso di un convegno sui disturbi dell’età evolutiva, che porterà presto una proposta di legge sulla Disprassia in Parlamento.

La Disprassia è un disturbo dello sviluppo della coordinazione. Secondo dati accertati, il 6% dei bambini ne soffre, in particolare i maschi. Le difficoltà rilevanti si hanno soprattutto nelle funzioni esecutive, visuo-percettive e visuo-motorie.

“Mi sono confrontato con la ministra Locatelli. Siamo d’accordo per portare avanti un testo di legge per il riconoscimento della Disprassia. In Francia c’è già la legge da dieci anni. Se vogliamo essere un paese evoluto, è giusto avviare il suo riconoscimento anche a livello legislativo” ha spiegato l’onorevole della Lega.