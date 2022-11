Sconfitta esterna per il CUS Cagliari, che lotta per larghi tratti sul campo di Firenze, seconda forza del Girone Sud di A2 Femminile, ma alla fine deve arrendersi sul risultato finale di 61-50.

Il sestetto universitario paga soprattutto un secondo quarto deficitario, chiuso con un parziale negativo di 17-6. Per il resto la contesa è stata aperta, con Stawinska e compagne che, nell’ultimo quarto, hanno saputo ricucire lo svantaggio dal -23 al -9. Nei possessi decisivi, però. è mancato quel pizzico di precisione che avrebbe consentito di riagguantare le avversarie.

“Non era la partita più semplice per noi per ritrovare continuità” commenta coach Federico Xaxa, “Firenze è una squadra in gran forma, e dopo l’infortunio di Rossini ha variato il suo modo di giocare offrendoci pochissimi riferimenti. Nel secondo quarto non siamo riusciti a prendere dei vantaggi contro la loro difesa a zona, poi è arrivata la reazione che ci ha permesso di tornare in partita sul -9. A quel punto non siamo riusciti a concretizzare alcuni recuperi per avvicinarci ancora”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it