Ha compiuto 35 anni nella giornata odierna l’ex capitano della nazionale italiana di basket e giocatore dell’Olimpia Milano, Luigi “Gigi” Datome.

Il cestista di Olbia è stato celebrato sui social così:

188 presenze e 1669 punti in maglia Azzurra.

Ma i numeri non dicono abbastanza: leader carismatico e guida di un gruppo speciale. In altre parole, 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐧𝐨 🇮🇹

Tanti auguri di buon compleanno, @GigiDatome 💙#Italbasket pic.twitter.com/Epb032Tej2

— Italbasket (@Italbasket) November 27, 2022