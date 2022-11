Fervono le ultime febbrili trattative per la composizione della nuova Giunta con cui il presidente della Regione Christian Solinas si appresta ad affrontare l’ultima parte di legislatura. Nelle ultime ore le caselle hanno iniziato a riempirsi. Non senza colpi di scena. Il sardista Quirico Sanna, dato per confermato agli Enti locali e all’urbanistica, sarà invece quasi certamente sostituito dall’ex assessore ai Lavori Pubblici Aldo Salaris, in quota ai Riformatori Sardi. La necessità di affidare i Lavori pubblici alla Lega in compensazione della Sanità aveva infatti reso necessaria una compensazione.

Nel gioco degli equilibri politici del centrodestra pesa anche la sostituzione della vicepresidente e assessore al Lavoro Alessandra Zedda: Forza Italia ha infatti deciso di scegliere una donna e la cagliaritana Ada Lai è il nome in questo momento più accreditato.

La nuova Giunta dovrebbe comunqe essere annunciata entro stasera. La Lega dovrebbe avere l’Agricoltura con Valeria Satta e i Lavori pubblici con Pierluigi Saiu, a fronte della perdita della Sanità (Mario Nieddu sarà sostituito da Carlo Doria del Psd’Az). Dovrebbero essere invece confermati Anita Pili (in quota Sardegna20Venti), il centrista Andrea Biancareddu all’Istruzione e il sardista Gianni Chessa al Turismo. Per l’Ambiente Fdi ha indicato Marco Porcu al posto di Gianni Lampis, eletto alla Camera. Indiscrezioni danno i Trasporti e gli Affari generali rispettivamente alla dg Gabriella Massidda e al presidente del Psd’Az Antonio Moro.

