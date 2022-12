Nel 2023 tornerà la Cagliari SoloWomenRun, una tra le corse femminili solidali più popolari e partecipate d’Italia. La data è già fissata, domenica 5 marzo, e la formula sarà quella di sempre, con una corsa competitiva da 10 chilometri, aperta alle sportive più allenate, e una non competitiva da 5 chilometri, facilmente percorribile da tutte.

L’evento – si legge in una nota – mantiene in primo piano il valore sociale, con il coinvolgimento delle associazioni del territorio, alle quali sarà riservata una tariffa speciale, per consentire l’avvio di quel crowdfunding che in tutte le edizioni ha perso alle varie realtà di sostenere progetti solidali. Le prime tre associazioni inoltre, per numero di iscritte e per la valenza di un’idea presentata allo staff organizzativo, si aggiudicheranno tre diversi riconoscimenti in denaro. A breve – fanno sapere le organizzatrici – saranno rese disponibili tutte le informazioni per le associazioni e per le singole iscrizioni.

