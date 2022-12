Teneva in casa, senza nessuna autorizzazione, 748 chili di fuochi d’artificio. L’uomo, cagliaritano, è stato scoperto dalla Guardia di finanza in seguito all’intercettazione, in un centro di smistamento di Elmas, di un pacco con un ingente quantitativo di fuoco proveniente da Napoli e diretto verso casa sua.

Dopo gli approfondimenti del caso è emerso che il cagliaritano non aveva la licenza per la vendita dei prodotti e, inoltre, non disponeva di un locale idoneo dove poterli conservare, come previsto dalla normativa vigente.

In seguito alla perquisizione domiciliare, gli uomini delle Fiamme Gialle hanno trovato un corrispettivo di 748 chili di fuochi d’artificio di vario genere, tutti di fabbricazione cinese, con un quantitativo di 92 chili di polvere da sparo.

L’uomo è stato denunciato. I prodotti sono stati sequestrati, in quanto superano i cinque chili, quindi rappresentano un concreto pericolo per la sicurezza di cose e persone, nonché per l’incolumità degli altri inquilini residenti nello stesso edificio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it