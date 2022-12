Dopo quella avvistata nel polo universitario di Studi Umanistici in via Trentino, a Cagliari spunta una nuova scritta di matrice chiaramente fascista. Questa volta è stata trovata sul muro di un edificio in via Sassari.

La scritta, realizzata con spray nero, recita: “Fuoco dai fasci”. Accanto anche un simbolo che ricorda il fascio littorio. Simbolo che fa pensare che non si tratterebbe di un’opera dettata da semplice vandalismo, com’è stato ipotizzato per la precedente scritta, bensì una chiara volontà capace di intendere e di volere.

