Nel post partita di Cagliari-Perugia, Liverani è felice per i tre punti ma rammaricato per il modo in cui sono arrivati.

“Anche oggi abbiamo fatto tutto noi. Abbiamo avuto un approccio con alcune difficoltà, poi abbiamo trovato buone giocate e i gol. E poi ci siamo complicati da soli” ha raccontato il tecnico rossoblù. “Nel secondo tempo siamo andati di nervi, cuore e testa e questo ci ha premiato”.

Le vittorie aiutano a scacciare i fischi? “I fischi non ci influenzano in settimana. L’importante è che il gruppo sia sereno e che io continui a dare loro serenità. La continuità è l’aspetto che ci serve di più ora. Dobbiamo arrivare al risultato in qualsiasi modo”.

