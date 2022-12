Quinta vittoria consecutiva in campionato per la Dinamo Women, che al PalaSerradimigni travolge Crema per 91-64. Le ragazze di Antonello Restivo hanno dominato la gara in tutti e 40 minuti, piazzando due break corposi nel primo e nel terzo quarto, utili per la fuga.

Importante prestazione di tutto il roster biancoblù. Dalla tripla doppia di Holmes (13 punti, 14 rimbalzi, 10 assist) ai 19 punti di una superba Carangelo fino ai 23 punti della Makurat, migliore in campo.

Restivo ha commentato così la gara. “Partita non facile perché al di là di tutto sempre difficile tenere alta la concentrazione. Nel terzo quarto abbiamo alzato l’intensità difensiva e spinto in contropiede in attacco, questo ci ha permesso di andare via e chiudere un’altra grande partita”.

