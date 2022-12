Un cacciatore di 52 anni è stato trasportato all’ospedale civile di Sassari e qui ricoverato in codice rosso. L’uomo è stato soccorso dopo esser stato ferito gravemente all’addome nel corso di una battuta di caccia a Tonara.

Ancora da comprendere chi abbia sparato e come mai. L’uomo non corre pericolo di vita, ma è comunque in gravi condizioni.

Sul posto, oltre al personale del 118, anche i carabinieri della Compagnia di Tonara che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

