Nella sua auto la Guardia di Finanza di Porto Torres ha trovato una vera e propria Santa Barbara: 225 chili di di fuochi d’artificio illegali, trasportati in violazione delle disposizioni normative sulla sicurezza dello stoccaggio e del trasporto di questo tipo di materiali. Per questo un 38enne sassarese è stato denunciato e il materiale pirotecnico sequestrato dalle Fiamme Gialle.

La legge che regolamenta il settore ha infatti l’obiettivo di ridurre al minimo i rischi derivanti dalla potenziale capacità esplosiva della polvere pirica. Anche gli artifizi pirotecnici di libera vendita, se conservati in maniera non idonea, possono infatti divenire a loro volta pericolosi, generando gravi rischi anche per terzi.

