Il 19enne Antonio Gargiulo è dentro la cucina di Masterchef Italia. Il giovane, di origine campana ma cresciuto in Sardegna sin dalla tenera età, ha convinto i giudici con un piatto composto da culurgiones in acqua di pecorino, parmigiano e zafferano dal titolo “Assaggio della mia Isola”.

Studente di archeologia, si è presentato al programma senza farlo sapere ai genitori che non apprezzano la sua passione per la cucina. Così il giudice Locatelli lo ha spinto a inviare tramite le telecamere un messaggio al padre e alla madre per convincerli che fosse la strada giusta.

E alla fine è stata giusta visto che è stato selezionato per andare direttamente alle puntate competitive del programma, saltando le sfide.

