Da sabato 17 dicembre, residenti e non residenti di Cagliari potranno utilizzare la navetta Natale Ctm in partenza da Piazza Yenne ogni 20 minuti. Saranno utilizzati anche autobus elettrici.

Le navette saranno operative ogni giorno fino al 24 dicembre dalle ore 09,00 alle 15.00 e dalle 16.30 alle 20.30 con questo percorso:

P.zza Yenne (capolinea)

Largo Carlo Felice

Via Roma

Via XX Settembre

Via Sonnino

Via Paoli

Via Dante

Via Cocco Ortu

Via Bacaredda

Via Tiziano

Via Dante

Via Petrarca

Via San Benedetto

Via Dante

Via Alghero

Via Sonnino

Via XX Settembre

Via Roma

Largo Carlo Felice

P.zza Yenne (capolinea)

Il Presidente di CTM Spa Carlo Andrea Arba ha dichiarato: “Grazie al contributo del Comune di Cagliari, quest’anno potremo effettuare questo servizio e l’azienda metterà a disposizione mezzi e hostess in abito natalizio che regaleranno piccoli gadget a coloro che utilizzeranno la Navetta Natale”.

“Abbiamo voluto incentivare il trasporto pubblico in questo periodo di maggior traffico e affluenza nelle strade commerciali per spingere i cittadini a preferire il bus rispetto al mezzo privato” ha aggiunto il Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.

