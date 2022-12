Un gruppo di anarchici è entrato nel Teatro Nanni Loy di Cagliari poco prima dell’incontro con i Wu Ming per il Marina Cafe Noir e ha esposto uno striscione che recitava: “Contro 41bis e ergastolo ostativo”.

Dopo la richiesta degli organizzatori di uscire dalla sala, i manifestanti hanno chiesto di poter salire sul palco per un solo minuto. Sono stati gli stessi ospiti ad invitarli a salire in quanto “contro il 41bis, anche per i mafiosi”.

Il riferimento è rivolto alla carcerazione di Alfredo Cospito, detenuto al 41bis nel carcere di Bancali a Sassari dal 5 maggio scorso.

Condannato per tentata strage, Cospito si è reso responsabile di aver piazzato due pacchi bomba nella Scuola allievi carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo, esplosi tra il 2 e il 3 giugno 2006. In queste settimane il detenuto sta facendo lo sciopero della fame, in quanto i magistrati hanno già dichiarato di voler prolungare la detenzione, sempre al 41bis, per altri 4 anni.

