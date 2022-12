La Dinamo Sassari conquista la seconda vittoria consecutiva in Legabasket. A cadere al PalaSerradimigni è Napoli per 86-69 al termine di una gran partita per i biancoblù.

La Dinamo in emergenza ha giocato una partita di grande sacrificio, dominando il match e mostrando una ottima difesa. Jones straordinario con 28 punti 10 rimbalzi e 37 di valutazione. Bene anche Bendzius, Diop e Kruslin.

