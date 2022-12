Auto d’epoca, moto, macchine da corsa e fuoristrada provenienti da tutta la Sardegna hanno sfilato per le vie cittadine a suon di musica e di motori nella mattinata del 18 dicembre con a bordo tanti piccoli elfi e babbi Natale. Famiglie intere e bambini vestiti con abiti natalizi, auto e moto addobbate con fiocchi, cappelli rossi, luci a intermittenza, renne ed enormi pupazzi natalizi che fanno capolino dai finestrini. Hanno partecipato anche i vigili del fuoco che durante l’iniziativa hanno inaugurato un nuovo mezzo di soccorso in dotazione.

L’allegra e “rumorosa” comitiva, partita da piazzale Segni, ha avuto come tappa finale viale San Pietro per portare i doni raccolti durante la manifestazione “Natale da rombo” ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Aou di Sassari.

Un vero successo per l’associazione sassarese Club 4×4 Experience Sardegna che ha organizzato l’iniziativa e che è stata accolta all’ingresso del Materno infantile dalle dottoresse Nadia Vacca ed Elena Chicconi, pediatre della Clinica e da Anna Maria Zara, coordinatrice infermieristica del reparto.

«Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto perché hanno partecipato tanti club provenienti dalle diverse parti dell’isola – ha dichiarato Paolo Spina, presidente dell’associazione Club 4×4 Experience Sardegna – Abbiamo avuto in due ore tantissime iscrizioni e durante la manifestazione abbiamo raccolto 2750 euro che saranno utilizzati per l’acquisto di beni utili al reparto pediatrico».

Un raduno in cui il clima natalizio, gioioso e con tanta musica ha portato un’ondata di serenità e allegria ai piccoli pazienti.

«È stata un’iniziativa meravigliosa perché ha regalato qualche momento di felicità ai nostri piccoli pazienti che hanno potuto guardare l’arrivo festoso di tutti i mezzi dalle finestre del reparto che si affacciano su viale San Pietro», ha dichiarato la dottoressa Elena Chicconi – Mi fa piacere la grande partecipazione a questa manifestazione a cui hanno aderito da tutta la Sardegna».

Un evento solidale che non è passato inosservato anche per i tanti giocattoli e dolciumi che sono stati consegnati ai bambini.

«Siamo molto contenti per questa bella manifestazione e ringraziamo vivamente gli organizzatori – ha affermato Anna Maria Zara, coordinatrice infermieristica della clinica – Iniziative come queste aiutano a rendere l’ospedale più a misura di bambino e a vivere la permanenza in reparto con più serenità».

