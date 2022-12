Fabio Liverani non è più l’allenatore del Cagliari. Il club rossoblù ha esonerato il tecnico anche se per ora manca la comunicazione ufficiale. In pole per la sostituzione c’è Claudio Ranieri che nel periodo tra gli anni Ottanta e Novanta guidò il Cagliari in una storica cavalcata dalla serie C1 alla A.

Squadra temporaneamente affidata a Roberto Muzzi, per la ripresa degli allenamenti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it