È al via il progetto per la realizzazione dell’Einstein Telescope, il nuovo grande osservatorio europeo per le onde gravitazionali, che dovrebbe essere realizzato nel sito di Sos Enattos, nel Nuorese.

Il progetto “Etic” (acronimo di Einstein Telescope Infrastructure Consortium) – finanziato dal PNRR con 50 milioni di euro – è guidato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e prevede che nei prossimi 30 mesi sia realizzato lo studio di fattibilità degli interventi presso la miniera dismessa nel territorio di Lula con la creazione di una rete di laboratori di ricerca per lo sviluppo delle tecnologie che saranno adottate dal nuovo osservatorio.

Ma la scelta dell’ubicazione non è ancora certa. Oltre alla Sardegna in lizza per ospitare l’Einstein Telescope c’è anche il Meuse-Rhin, territorio situato tra Olanda e Belgio. La decisione definitiva e dovrebbe arrivare entro il 2024.

