Non sarà un bianco Natale quello che sta per arrivare. Come annuncia il meteorologo Matteo Tidili, sarà piuttosto un “rosso” Natale. Il ponte natalizio, dalla Vigilia a Santo Stefano compresi, sarà infatti “contraddistinto da masse d’aria eccezionalmente miti per il periodo, di origine sub tropicale oceanica, e da temperature massime che in pianura potranno anche superare i 20°C”.

Si ipotizzano addirittura locali picchi massimi fino a 23°C/24°C sulle coste orientali, specie tra Ogliastra e Sarrabus.

Una situazione che si contrappone con la “colata di aria gelida artica che in contemporanea si abbatterà pesantemente sul Nord America e i cui effetti si faranno sentire fin verso il Tropico in pieno Golfo del Messico”.

