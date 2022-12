Era ricoverata all‘ospedale Sirai di Carbonia per un aggravamento causato dal Covid. Peppina Pirosu, 72 anni di Giba, è morta in ospedale all’alba della Vigilia di Natale, da sola.

La donna, come racconta il figlio in un’intervista a un quotidiano locale, soffriva di una broncopneumopatia cronica ostruttiva che le aveva provocato anche una grave cardiopatia.

Il 3 dicembre scorso ha contratto il Covid, insieme al figlio e il marito, e le sue condizioni sono peggiorate. Così è stata ricoverata in ospedale, ma i parenti non sono potuti entrare nemmeno dopo essere risultati negativi al test.

Il rammarico più grande, raccontano i parenti, è stato non averla potuta neanche vestire prima del seppellimento, perché la prassi ancora oggi vuole che una persona che ha contratto il virus venga disposta nuda avvolta da un sacco di plastica.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it