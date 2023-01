Una giovane motociclista ha attirato le attenzioni dei cagliaritani nel pomeriggio di sabato 7 gennaio grazie alle sue impennate. Alcuni hanno avuto modo di riprendere le sue acrobazie lungo viale Poetto e i video sono diventati presto virali.

La protagonista di quanto accaduto è la motociclista svedese Sara Aydin. Stella di YouTube, da diversi anni si mostra in giro per il mondo con le sue spericolate impennate. Il suo canale conta oltre 400 mila iscritti, che seguono assiduamente i suoi vlog, dove racconta la sua vita e le sue imprese spericolate.

Ha iniziato ad andare in moto all’età di 16 anni e da quel momento non si è più fermata. Non solo con YouTube, ma la ragazza lavora anche come stuntwoman e come testimonial di diversi marchi (come ad esempio Monster Energy).

In una intervista aveva spiegato le difficoltà del suo lavoro dettate più che altro dai commenti negativi delle persone. “Soprattutto gli uomini mi odiano. Dicono che le donne non dovrebbero mai salire su una moto. Io ho dimostrato che possiamo farlo. E possiamo farlo meglio di loro. È per questo che i miei video vanno facilmente virali”.

