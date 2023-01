Fa discutere il divieto di parcheggio in entrambi i lati della strada previsto per lunedì 16 e martedì 17 gennaio in via Is Mirrionis parcheggio. E’ il sindacato Fials a porsi infatti il problema di dove potranno parcheggiare la propria automobile i dipendenti che in quei giorni dovranno recarsi al lavoro all’ospedale Santissima Trinità, visto che all’interno del nosocomio non si può accedere.

“Continuiamo a non capire quali siano i requisiti che consentano a qualcuno degli “eletti” il parcheggio al suo interno – scrivono in una nota Giampaolo Cugliara e Giampaolo Mascia segretari provinciali FIALS -. Nel frattempo i dipendenti sono ancora in attesa della immediata risoluzione del problema prospettata a suo tempo, tre anni fa, da chi all’epoca deteneva competenze specifiche, mascherando questo disservizio all’interno di vaghe motivazioni”.

Il riferimento è ai bus navetta promessi dal direttore generale della Asl Cagliari. “Progetto tristemente “parcheggiato”, scrivono Cugliara e Mascia, “in attesa di eventi o misteriosamente accantonato per una soluzione all’avanguardia che colleghi il Gran Canyon ubicato nel colle sopra l’ospedale con un tunnel al passo coi tempi”.

