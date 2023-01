“Consideriamo positive le rassicurazioni di Volotea che si è impegnata a garantire il servizio fino ad ottobre 2024”. Lo affermano Ignazio Lai e Michele Palenzona della FIT Cisl Sardegna, aggiungendo che “qualcosa ancora preoccupa. La compagnia prende tempo nelle sue decisioni, soprattutto su Cagliari, e ciò potrebbe causare ulteriori rallentamenti per quanto riguarda le politiche turistiche, e non solo, del territorio. La Regione – proseguono i segretari Fit – deve pretendere delle decisioni rapide perché il tempo stringe e i tour operator, soprattutto del nord Europa, stanno già mettendo in campo le loro programmazioni. È poi urgentissimo risolvere il problema Alghero. Finita questa fase, è fondamentale iniziare il percorso che porti al nuovo bando, coinvolgendo tutti i partiti, i portatori di interesse e i sindacati augurandoci che tutti collaborino alla buona riuscita senza gare a porsi medagliette personali sulla giacca. Tutto ciò per il bene dei sardi, dei passeggeri e dei lavoratori”, concludono i rappresentanti della Fit Cisl.

