Inizia con una vittoria il 2023 del Cagliari e la prima in rossoblù di Ranieri dopo oltre trent’anni. Il 2-0 che regola il Como è frutto di un atteggiamento tattico quadrato e concreto, con Pavoletti e Azzi ad aprire e chiudere la partita.

Si è vista sin dall’inizio l’impronta del nuovo tecnico: i rossoblù sono apparsi più tranquilli, concentrati sul piano tattico studiato alla vigilia. In questo modo hanno limitato la forza del Como ed esploso i colpi quando si è aperta una breccia nella difesa avversaria.

Con i tre punti conquistati alla Unipol Domus, il Cagliari rientra prepotentemente nella corsa playoff piazzandosi al sesto posto.

La Partita.

Prima frazione attendista del Cagliari, che tenta di prendere le misure degli ospiti, pur rischiando qualcosa. Come al 12’ quando Radunovic deve opporsi a Cerri a tu per tu. Passano quattro minuti e i rossoblù trovano il gol: crossa dalla destra Zappa, Pavoletti svetta più in alto di tutti e sigla l’1-0. A quel punto la partita si ferma: il Como tenta qualche sortita ma senza molta convinzione, gli uomini di Ranieri controllano e ripartono mancando l’ultimo passaggio.

Parte il secondo tempo, e i rossoblù raddoppiano: tiro-cross velenoso di Azzi, il portiere lariano non segue la traiettoria e si ritrova il pallone in porta. È il 49esimo. Pochi minuti più tardi un errore in ripiegamento di Capradossi libera Cerri, che supera Radunovic in uscita ma poi sparacchia fuori una occasione colossale. Ancora una volta i rossoblù addormentano la gara e non sono puliti nelle ripartenze, il Como insiste ma senza riuscire a bucare il fortino cagliaritano.

