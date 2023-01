Ora la Torres vede avvicinarsi inesorabilmente la zona playout. I rossoblù sono stati sconfitti per 1-0 dal Cesena, una delle squadre più forti del girone B della Serie C. È bastata una punizione pennellata da Adamo ad inizio ripresa per decidere la sfida.

A preoccupare è il pesante passo indietro dei sassaresi dopo la bella vittoria ottenuta contro il San Donato. Gioco sterile, a tratti confuso, in balia di una formazione più forte sì, ma che non ha espresso appieno le sue potenzialità.

Piccolo brivido al 95’ quando il solito Scappini ha provato a trovare il gol di testa, ma la palla è finita fuori. Sono sfumate così le speranze rossoblù di un pari.

