Ancora una volta l’Olbia non riesce a dare continuità alla sua marcia verso la salvezza in serie C.

Gli uomini di Occhiuzzi vengono sconfitti dalla Vis Pesaro per 2-1, al termine di una gara dominata dalle occasioni da rete sprecate. I padroni di casa ringraziano: non vincevano in casa da tre mesi e colgono i tre punti che consentono di uscire dalla zona playout.

Eppure l’Olbia non ha affatto demeritato. Colpita a sorpresa, al 26’, da Di Paola, ha offerto una prestazione offensiva enorme vanificata dalla scarsa mira sotto porta. Sono state almeno tre le occasioni nitide nel primo tempo. E altrettante nella ripresa.

Poi, però, due episodi hanno svoltato la sfida a favore dei pesaresi: prima l’espulsione di Biancu e poi il raddoppio di Ngom. Nel finale l’ennesimo e inutile gol di Ragatzu, che già in precedenza aveva colpito la traversa.

