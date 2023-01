Raffiche di vento e mareggiate sono previsti in Sardegna a partire dalle 6 alle 18 di domani martedì 17 gennaio.

Lo fa sapere la Protezione civile regionale con una nota, in cui aggiunge che potrebbero verificarsi anche precipitazioni sparse e diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Le zone maggiormente interessate saranno quella occidentale e le aree montuose.

Si raccomanda la massima prudenza se ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo in quanto, specie in presenza di forti raffiche laterali, esse tendono a far sbandare il veicolo.

La Protezione civile ricorda poi di prestare particolare attenzione nei tratti stradali più esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e sui viadotti. Inoltre è opportuno evitare la circolazione con mezzi telonati e caravan.

Sulle zone costiere, alla forte ventilazione è associato il rischio mareggiate, in particolare se il vento proviene perpendicolarmente rispetto alla costa. Per questo: prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere evitando la sosta sulle strutture esposte a mareggiate. Evitare la balneazione e l’uso delle imbarcazioni.

