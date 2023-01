Ha rubato un bagno chimico che era stato collocato dalla ditta che operava per conto del Comune a Monserrato per il rifacimento della rotonda di via San Fulgenzio. In pieno giorno era giunto sul posto un furgone e insieme ad un complice aveva caricato sul mezzo quell’impianto che era ad uso degli operai che lavoravano nel cantiere.

Ma l’efficientissimo impianto di videosorveglianza comunale è stato determinante e, attraverso le immagini registrate da più telecamere, i carabinieri hanno potuto individuare la tipologia del mezzo, la targa e la fisionomia degli uomini che erano stati ripresi. Sono in tal modo giunti ad identificare il responsabile del furto e a recuperare il bagno chimico che è stato restituito ai legittimi proprietari.

Si tratta di un quarantacinquenne di Selargius, operaio con precedenti denunce a carico che ieri è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato dai carabinieri della Stazione di Monserrato in concorso con il complice che non è stato ancora identificato.

