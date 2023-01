Nello scorso fine settimana, l’attore Antonio Albanese e il regista Riccardo Milani sono stati a Cagliari per presentare il film “Grazie Ragazzi”, uscito lo scorso 12 gennaio al cinema. In quella occasione hanno incontrato i fan e gli appassionati, ma non solo.

Nella stessa giornata, i due si sono recati a casa di Gigi Riva, dove l’attore ha potuto conoscere il mito rossoblù. “Una grande emozione conoscere una personalità di spicco come lui” aveva svelato durante la presentazione del film.

In seguito, Nicola Riva – figlio di Gigi – ha pubblicato sui propri social una foto scattata con Albanese. Dietro il cellulare il regista Milani.

