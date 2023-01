Non si placano le polemiche sulla vittoria di Mahmood in quell’ormai lontano Festival di Sanremo 2019. Nonostante siano passati già quattro anni, la querelle è tornata alla ribalta su Twitter in seguito all’affermazione del cantante romano Ultimo.

Qualche giorno fa si sarebbe sfogato in un’intervista al Corriere della Sera in occasione del suo ritorno sul palco sanremese: “Non ho chiesto scusa in maniera diretta, se intende questo, perché non sono né pentito né fiero. Ho accettato ciò che ho fatto nel bene e nel male perché mi ha portato qui oggi. Ci sono dovuto passare attraverso e ne sono uscito cambiato”.

E via di dissing sui social, dove le due fandom si schierano con l’uno o con l’altro. C’è chi accusa Mahmood di aver vinto con “un voto truccato” e chi invita Ultimo a “rosicare meno”.

I due si incroceranno nuovamente sul palco dell’Ariston: Mahmood sarà tra i superospiti della prima serata insieme a Blanco, con cui ha vinto anche l’ultimo Festival di Sanremo, mentre Ultimo gareggerà con il suo brano “Alba”.

