In viale Marconi, almeno nel tratto di Quartu Sant’Elena, saranno realizzate le piste ciclabili. La notizia è stata data nei giorni scorsi nella pagina FB dalla Fiab Cagliari che ora chiede alle autorità anche di “lavorare sulla continuità ciclabile anche nella direttrice Quartu-Cagliari”.

“Grazie alla Città Metropolitana di Cagliari, i lavori da 2 milioni e mezzo di euro, finanziati con risorse della Regione Sardegna a valere sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione, avranno inizio la prossima primavera e saranno conclusi entro la fine del 2023”, scrive la Fiab.

“L’area principale di intervento, interamente ricadente nel Comune di Quartu, riguarda circa 900 metri nel tratto compreso tra via De Gasperi e l’ingresso ai centri commerciali. I lavori includeranno il risezionamento della corsia di percorrenza direzione Cagliari con un allargamento a due corsie veicolari, la costruzione di una banchina per lo smaltimento delle acque e la realizzazione di un marciapiede costituito da una fascia ‘filtro’ verde, da una pista ciclabile a doppio senso a da una fascia pedonale che arriverà fino all’edificato. Tutti i pali dell’illuminazione presenti nell’area interessata dai lavori saranno sostituiti con impianti a led di nuova generazione”.

“Pur essendo pienamente soddisfatti del progetto, che prende in considerazione la mobilità ciclistica in una strada che, anche di recente, ha visto troppe croci, rimane l’amarezza della mancata continuità della direttrice ciclabile nel lato cagliaritano del viale Marconi”, prosegue l’associazione ciclistica. “È assolutamente necessario che il Comune di Cagliari e la Città Metropolitana di Cagliari trovino una soluzione affinchè tale continuità sia garantita. Una battaglia di civiltà che continueremo a portare avanti in tutte le sedi! Ora ancor più di prima”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it