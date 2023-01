Il tema nuovo stadio del Cagliari continua a far parlare. Dopo i diversi appelli, arriva anche l’intervento del Centro Coordinamento Cagliari Club che si scaglia contro la Regione Sardegna con un comunicato infuocato.

”Centro di Coordinamento dei Cagliari Club vuole esprimere tutta la propria delusione nei confronti della politica sarda, per i continui ritardi nelle decisioni in merito alla realizzazione del nuovo stadio di Cagliari” si legge inizialmente.

Il dito è puntato contro la Regione. “Per l’ennesima volta occorre evidenziare come gli amministratori siano distanti anni luce dalle necessità e dagli interessi dei cittadini e, soprattutto, in questo caso, dei tifosi. Il contributo economico della Regione Sardegna, necessario, anzi fondamentale, per la realizzazione del nuovo impianto, è stato più volte promesso per poi mai concretizzarsi in atti e decisioni reali”.

Quindi il senso della protesta e lo slogan finale: “Siamo stufi e faremo di tutto, in maniera legittima e corretta, per arrivare finalmente al traguardo che tutti auspichiamo: la costruzione di un nuovo stadio. Noi senza stadio, voi senza poltrone!”

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it