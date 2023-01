Potrebbe sorgere a Su Stangioni, in un’area tra le strade statali 554 e 131 Dir il nuovo stadio del Cagliari: Mentre in Consiglio regionale si discute sul finanziamento da 50 milioni chiesto dal Cagliari calcio per realizzare l’impianto, spunta un progetto di spostarelo stadio dalla sua naturale collocazione nel quartiere Sant’Elia.

Dell’indiscrezione dà notizia una testata cagliaritana che illustra il progetto della Giunta guidata da Christian Solinas. Oltre al nuovo stadio che andrebbe ad insistere nella zona della Motorizzazione civile, potrebbe essere trasferita anche la fiera campionaria e altri impianti sportivi, oltre naturalmente ai parcheggi necessari.

Quanto ai finanziamenti necessari, in assenza dell’atteso emendamento della Giunta alla Finanziaria, Fratelli d’Italia nei giorni scorsi ha presentato un emendamento che stanzia 50 milioni di euro. I Pd aveva già depositato una proposta per riservare al progetto 30 milioni.

