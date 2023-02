La multinazionale austriaca Red Bull contesta alla cantina Muggittu Boeli di Mamoiada il logo del loro prodotto: sarebbe “troppo simile” a quello dell’azienda nel nord Europa.

Il marchio della casa produttrice di vini sarebbe composto da due buoi in atteggiamento bucolico, con sotto il segno rosso dell’aratro e sopra i cerchi della stele di Boeli, un megalito risalente al 3500 a.C. Un omaggio alla tradizione isolana, che niente ha a che vedere con il Paese austriaco.

Così ha spiegato in un video il proprietario Mattia Muggittu, 23enne, non è assolutamente d’accordo anzi, è pronto a rispondere a tono: “Il nostro logo è un logo frutto della tradizione millenaria della Sardegna, che non ha padroni”.

A supporto della piccola azienda locale c’è anche Coldiretti.

Nel frattmepo la Red Bull a dicembre ha presentato una domanda di opposizione alla registrazione del marchio. Sarà l’Ufficio brevetti nazionale ora a dover prendere una decisione.

Le due aziende hanno due mesi di tempo per trovare un accordo.

