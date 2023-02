“L’Open Day alla Questura per il rinnovo dei passaporti a Cagliari si è trasformato oggi in un’attesa senza fine, fra centinaia di persone in strada e sui marciapiedi a partire dal mattino presto, gente arrabbiata che ha avuto la pazienza di aspettare e dover tornare indietro dopo ore e ore di attesa”. Lo afferma Francesca Ghirra dell’Alleanza Verdi Sinistra, intervenuta qualche settimana fa in aula a Montecitorio durante il question time proprio sulla difficoltà di ottenere il passaporto per questioni lavorative, di salute o semplicemente per poter viaggiare.

“Abbiamo sollevato con un’interrogazione urgente alla Camera dei Deputati – prosegue la parlamentare rossoverde – il problema dei ritardi nel rinnovo o nel rilascio dei passaporti per migliaia di persone in tutta Italia. La questione riguarda soprattutto la scarsità degli addetti negli uffici competenti del Viminale: è inutile far lavorare gli agenti domenica mattina se non si trovano soluzioni strutturali. Il ministro Piantedosi, tuttavia, rispondendo in aula, non ha fatto riferimento a nuove assunzioni: questo è il cuore del problema. Non ha parlato dei tanti lavoratori e lavoratrici precari lasciati a casa a fine anno, con la bocciatura dei nostri emendamenti che chiedevano una stabilizzazione”.

“Piantedosi dovrebbe chiedere scusa – conclude Ghirra – e farsi qualche ora in fila per capire il problema. Continueremo a vigilare affinché il Ministro se ne occupi, anziché pensare a come rendere complicati i soccorsi in mare alle Ong, in modo che tutti i cittadini e le cittadine si vedano riconosciuto il diritto di avere in tempi rapidi il proprio passaporto”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it