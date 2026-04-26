Tragedia a Santa Giusta, chi è la vittima: il paese piange Alessio Porcu

Si chiamava Alessio Porcu e aveva appena 25 anni il giovane che ha perso la vita nella serata di ieri a Santa Giusta, in un tragico incidente stradale.

Il sinistro si è verificato intorno alle 21.30 in via Giovanni XXIII. Il ragazzo viaggiava da solo in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo violentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica.

L’urto è stato estremamente violento e non ha lasciato scampo al giovane. All’arrivo dei soccorritori, per lui non c’era già più nulla da fare. Nell’incidente non risultano coinvolti altri veicoli o persone.

Il ricordo di un giovane stimato

Alessio lavorava come portalettere ed era noto in paese come un ragazzo tranquillo e grande appassionato di moto. La sua famiglia è molto conosciuta a Santa Giusta: il padre è docente all’istituto tecnico industriale Othoca, mentre la madre esercita la professione di farmacista.

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