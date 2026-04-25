Villacidro, lunedì l’ultimo saluto a Leonardo Mocci: indagini verso la svolta

Si terranno lunedì 27 aprile, alle ore 16, nella parrocchia di Santa Barbara a Villacidro, i funerali di Leonardo Mocci, il giovane di 23 anni tragicamente ucciso nella notte tra mercoledì e giovedì a Monserrato.

Dopo l’autopsia, la salma è stata restituita alla famiglia, mentre proseguono senza sosta le indagini dei Carabinieri per fare piena luce su quanto accaduto.

La ricostruzione dei fatti

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, il giovane si sarebbe recato a Monserrato per accompagnare un conoscente a un appuntamento in piazza Settimio Severo. Una scelta dettata dalla volontà di aiutare un amico che non voleva affrontare da solo quell’incontro.

Una volta giunti sul posto, però, la situazione sarebbe precipitata in pochi minuti. Secondo le indiscrezioni raccolte da L’Unione Sarda, il conoscente sarebbe stato aggredito e picchiato, riuscendo poi a fuggire a bordo dell’auto della vittima. Poco dopo, Mocci è stato trovato senza vita nella piazza, colpito da un proiettile al petto.

Da qui la primissima ipotesi di un furto d’auto terminato nel sangue, ma presto gli elementi raccolti hanno fatto nuova luce sui fatti e ora ci sono piste solide e cerchie di persone precise su cui si stanno concentrando i Carabinieri.

Indagini serrate

I militari del Nucleo investigativo stanno infatti lavorando per ricostruire con precisione gli ultimi momenti del 23enne. Numerosi testimoni sono stati ascoltati e su oltre una decina di persone è stato effettuato lo stub, l’esame utile a rilevare eventuali residui di polvere da sparo.

Il cerchio, secondo quanto trapela, si starebbe progressivamente restringendo attorno a possibili responsabili, anche grazie agli elementi raccolti nelle ultime ore.

Il dolore della comunità

Intanto Villacidro si prepara a dare l’ultimo saluto a Leonardo, in un clima di profondo dolore e sgomento per una vicenda che ha colpito duramente l’intera comunità, dove il ragazzo era molto conosciuto e ben voluto.

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