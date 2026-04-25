Treni tra Cagliari e Oristano, due domeniche di disagi causa lavori

I viaggiatori sardi dovranno affrontare due domeniche di passione lungo la dorsale ferroviaria che collega il Capoluogo al resto dell’Isola. Il 26 aprile e il 3 maggio, la circolazione dei treni tra Cagliari e Oristano subirà pesanti modifiche a causa di un cantiere straordinario programmato nella stazione di Cagliari.
Gli orari e le tratte coinvolte
Gli interventi tecnici si svolgeranno in una fascia oraria cruciale, indicativamente dalle 10:00 alle 13:00. Durante queste ore, la linea subirà rallentamenti, cancellazioni parziali e variazioni di orario. In particolare, i disagi interesseranno le seguenti tratte:
Cagliari – Cagliari Elmas – Decimomannu
Cagliari – San Gavino – Oristano
Olbia Terranova – San Gavino – Decimomannu – Cagliari
I passeggeri diretti verso il nord Sardegna o in arrivo a Cagliari potrebbero riscontrare modifiche alle fermate intermedie e un allungamento generale dei tempi di percorrenza.
Servizio bus sostitutivo
Per cercare di contenere i disagi, l’azienda di trasporto ferroviario attiverà un servizio sostitutivo con autobus per coprire la spola tra le stazioni di Cagliari e Decimomannu. Tuttavia, è bene tenere a mente alcuni fattori critici:
Traffico stradale: I tempi di viaggio su gomma saranno inevitabilmente superiori a quelli su rotaia.
Capienza ridotta: Gli autobus offrono un numero di posti inferiore rispetto ai treni, fattore che potrebbe generare sovraffollamenti.
Trasporto biciclette e animali: Su alcune corse bus potrebbero vigere restrizioni specifiche rispetto agli standard dei treni regionali.
Si consiglia a tutti i passeggeri di consultare i canali digitali ufficiali o i tabelloni informativi nelle stazioni prima di mettersi in viaggio, onde evitare spiacevoli attese in banchina.
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