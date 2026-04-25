In Evidenza Treni tra Cagliari e Oristano, due domeniche di disagi causa lavori

Treni tra Cagliari e Oristano, due domeniche di disagi causa lavori

Lavori alla stazione di Cagliari: circolazione ferroviaria modificata verso Oristano e Olbia. Bus sostitutivi tra Cagliari e Decimomannu

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Redazione Cagliaripad
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I viaggiatori sardi dovranno affrontare due domeniche di passione lungo la dorsale ferroviaria che collega il Capoluogo al resto dell’Isola. Il 26 aprile e il 3 maggio, la circolazione dei treni tra Cagliari e Oristano subirà pesanti modifiche a causa di un cantiere straordinario programmato nella stazione di Cagliari.

Gli orari e le tratte coinvolte

Gli interventi tecnici si svolgeranno in una fascia oraria cruciale, indicativamente dalle 10:00 alle 13:00. Durante queste ore, la linea subirà rallentamenti, cancellazioni parziali e variazioni di orario. In particolare, i disagi interesseranno le seguenti tratte:

Cagliari – Cagliari Elmas – Decimomannu

Cagliari – San Gavino – Oristano

Olbia Terranova – San Gavino – Decimomannu – Cagliari

I passeggeri diretti verso il nord Sardegna o in arrivo a Cagliari potrebbero riscontrare modifiche alle fermate intermedie e un allungamento generale dei tempi di percorrenza.

Servizio bus sostitutivo

Per cercare di contenere i disagi, l’azienda di trasporto ferroviario attiverà un servizio sostitutivo con autobus per coprire la spola tra le stazioni di Cagliari e Decimomannu. Tuttavia, è bene tenere a mente alcuni fattori critici:

Traffico stradale: I tempi di viaggio su gomma saranno inevitabilmente superiori a quelli su rotaia.

Capienza ridotta: Gli autobus offrono un numero di posti inferiore rispetto ai treni, fattore che potrebbe generare sovraffollamenti.

Trasporto biciclette e animali: Su alcune corse bus potrebbero vigere restrizioni specifiche rispetto agli standard dei treni regionali.

Si consiglia a tutti i passeggeri di consultare i canali digitali ufficiali o i tabelloni informativi nelle stazioni prima di mettersi in viaggio, onde evitare spiacevoli attese in banchina.

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