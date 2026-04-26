Schianto in moto a Santa Giusta, morto un 25enne

Tragico incidente stradale a Santa Giusta, dove ha perso la vita Alessio Porcu, giovane di 25 anni. Il sinistro è avvenuto in via Giovanni XXIII poco dopo le 21.30. Il ragazzo, che nella vita faceva il portalettere, era in sella a una moto Yamaha RS quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo.

Dopo aver sbandato, il motociclista è finito violentemente contro un palo. L’impatto non gli ha lasciato scampo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118, ma ogni tentativo si è rivelato inutile: il decesso è stato constatato poco dopo.

Resta da chiarire la dinamica esatta dell’accaduto. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire le cause che hanno portato alla perdita di controllo della moto.

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