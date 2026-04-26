Incendio a Zerfaliu, distrutto un capanno: coinvolti mezzi e legname

Un incendio è divampato nella serata del 25 aprile a Zerfaliu, interessando un capanno attrezzi situato nelle vicinanze di un’abitazione.

L’allarme è scattato intorno alle 20.45, quando la Sala operativa dei Vigili del fuoco di Oristano ha ricevuto la richiesta di intervento. Sul posto sono state inviate due squadre: una dalla sede centrale e una dal distaccamento di Abbasanta.

I Vigili del fuoco sono riusciti a contenere e spegnere il rogo nell’arco di circa un’ora, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente alle strutture vicine. Al termine delle operazioni, l’area è stata completamente messa in sicurezza.

L’incendio ha coinvolto due automezzi, un consistente carico di legname e diverse masserizie custodite all’interno del capanno. La struttura ha riportato gravi danni, compromettendone la stabilità. Fortunatamente non si registrano persone ferite. Restano da chiarire le cause che hanno originato il rogo.

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