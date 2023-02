Chiara Ferragni condurrà insieme ad Amadeus la prima e l’ultima serata del Festival di Sanremo 2023.

La giovane imprenditrice digitale, si può dire, è l’ospite più attesa della kermesse musicale italiana che andrà in onda su Rai 1 da oggi martedì 7 fino a sabato 11 febbraio.

Sui social è tutto un pullulare di post e story degli artisti in gara e degli ospiti che pubblicano la loro prima volta sul palco dell’Ariston – Ferragni è una di questi – e chi invece applaude a un ritorno in stile dopo anni di assenza, come Giorgia e Gianluca Grignani.

Ma dietro le quinte c’è anche una schiera di professionisti di trucco e parrucco che accompagnano di serata in serata i conduttori del Festival. Tra questi non poteva mancare Manuele Mameli, il makeup artist di Ferragni che già da ieri ha iniziato a postare qualche scatto dei primi giorni a Sanremo.

Una grandissima soddisfazione per lui, cagliaritano doc, che dopo tanta gavetta come consulente d’immagine è riuscito a realizzare il suo sogno diventando il makeup artist dell’influencer milanese e aprendosi così la strada verso una carriera tutta in salita.

