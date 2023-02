Lapadula regala tre punti fondamentali al Cagliari: i rossoblù vincono per 1-0 contro il Benevento, nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Altare.

In campo, per buona parte della sfida, si è visto un Cagliari brutto, fiacco, con poche idee. Non sono mancate le opportunità offensive, ma le tante assenze stanno togliendo ai rossoblù la qualità che serve per risolvere queste sfide.

Qualità da cecchino che indubbiamente ha Lapadula: nono gol in stagione, decisamente fruttuoso in un momento di estrema difficoltà per la squadra. L’assalto degli ospiti è stato poi respinto, non senza patemi d’animo.

La Partita.

Parte bene il Cagliari, molto vibrante in fase avanzata con un Azzi decisamente ispirato sull’out di sinistra. Il primo brivido è proprio del brasiliano con un destro deviato in angolo. A seguire, su calcio da fare, Mancosu serve un cioccolatino in area ma Dossena arriva con un attimo di ritardo. Al 28’ l’occasione d’oro del primo tempo: Prelec si ritrova lanciato in contropiede, davanti al portiere però gli tira addosso e spreca una opportunità colossale. Al 33’ invece è Mancosu a provarci, una mezza rovesciata dal limite che termina di poco a lato. Cresce a poco a poco il Benevento ma senza impensierire la difesa rossoblù, Lapadula invece colpisce di testa nel finale ma la manda fuori.

Buon equilibrio nella ripresa, col primo tiro che è del Benevento: Improta impegna Radunovic. Luvumbo si mangia un contropiede col suo egoismo, poi la gara si addormenta con entrambe le squadre che non producono nulla di interessante. Svolta al 71’: Altare stende Acampora, è già ammonito e viene espulso per somma di ammonizioni. Potrebbe essere l’episodio che abbatte il Cagliari, e invece i rossoblù vanno in vantaggio: angolo dalla sinistra di Millico, Lapadula batte sul tempo Leverbe e segna l’1-0 al 76’. Nel finale, opportunità clamorosa per il Benevento: su un errore di Zappa, gli attaccanti campani falliscono il tap-in davanti alla porta

