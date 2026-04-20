Naufragio a Santa Maria Navarrese: trovato un corpo al largo della costa

Un peschereccio impegnato in attività di pesca ha individuato un corpo alla deriva ad alcune miglia a nord dell’isola di Mortorio. Secondo le prime informazioni, il corpo appartiene a Enrico Piras, il pescatore di 63 anni che risultava disperso in mare dallo scorso 11 febbraio, dopo essere scomparso insieme a un compagno davanti alle coste di Santa Maria Navarrese.

Le operazioni di recupero sono state coordinate dai militari della Capitaneria di Porto di Olbia, che hanno provveduto al trasferimento della salma verso il porto di Porto Cervo. A rendere possibile la straziante identificazione, nonostante il lungo tempo trascorso in mare, sarebbe stato il ritrovamento di una catenina ancora indosso all’uomo. Il caso è ora seguito congiuntamente dalle Procure di Tempio Pausania e Lanusei, che restano in stretto contatto per coordinare gli accertamenti necessari sulla dinamica dell’incidente avvenuto oltre due mesi fa.

La notizia mette fine a settimane di angosciose ricerche condotte senza sosta lungo il litorale orientale dell’Isola. Resta ancora aperta la ferita per la sorte del secondo pescatore che si trovava con Piras al momento della scomparsa. Le autorità stanno valutando se disporre ulteriori esami autoptici sul corpo ritrovato per fare piena luce sulle cause del decesso e per confermare ufficialmente, attraverso il DNA, l’identità suggerita dagli effetti personali.

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