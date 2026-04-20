La Dea bendata poggia la mano su Villasor: vinti oltre 14.000€ al SuperEnalotto

La dea bendata torna a far tappa in Sardegna. Dopo la recente vincita registrata a Porto Torres, la fortuna si è fermata a Villasor, nel Sud Sardegna. Come riportato da Agipronews, durante l’estrazione del SuperEnalotto di sabato 18 aprile 2026, un fortunato giocatore ha centrato un “5” da 14.073,27 euro. La schedina vincente è stata convalidata presso il Tabacchi di via Felice Serra, 59.

Nonostante manchi ancora il colpo milionario nell’Isola, il territorio sardo continua a collezionare premi minori di tutto rispetto. Nel frattempo, il jackpot continua la sua corsa solitaria verso vette storiche: l’ultimo “6”, del valore di 35,4 milioni di euro, risale al maggio del 2025, centrato a Desenzano del Garda. Da allora, l’assenza della sestina vincente ha permesso al montepremi di rigonfiarsi fino a cifre record.

Per la prossima estrazione, in programma martedì 21 aprile, il jackpot in palio salirà alla cifra astronomica di 152,6 milioni di euro. Si tratta attualmente del premio più alto al mondo tra le lotterie globali. Mentre a Villasor si festeggia il fortunato vincitore locale, cresce la febbre del gioco in tutta Italia per quello che potrebbe diventare uno dei premi più ricchi della storia del concorso.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it