Maracalagonis, si schianta contro un palo nell’ex orientale sarda: donna in codice rosso

Una donna di circa 40 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo la vecchia strada Statale 125 “Orientale Sarda”. Il sinistro si è verificato nel territorio di Maracalagonis, precisamente all’altezza del Villaggio dei Gigli. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si trovava alla guida della propria auto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada e schiantandosi violentemente contro un palo.

L’impatto è stato estremamente violento, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, un’ambulanza del 118 e i Carabinieri per i rilievi di rito e la gestione della viabilità. Vista la gravità delle condizioni della conducente, che ha riportato diversi politraumi, il personale medico ha richiesto l’invio dell’elisoccorso.

La paziente è stata stabilizzata sul posto e successivamente trasportata in volo verso l’ospedale Brotzu di Cagliari. Al suo arrivo al pronto soccorso le è stato assegnato un codice rosso. I militari dell’arma sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare se siano stati coinvolti altri veicoli o se si sia trattato di un’uscita di strada autonoma causata da un malore o da una distrazione.

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