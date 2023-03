Alla stazione di Cagliari e pronti a circolare sui binari della Sardegna i primi due treni ibridi Blues del regionale di Trenitalia.



I treni a doppia alimentazione, elettrica e diesel entreranno in funzione sulla linea Cagliari – Oristano e sulla Cagliari – Iglesias – Carbonia. Ma, con l’arrivo degli ulteriori treni previsti – 12 in totale – circoleranno in tutta la Sardegna.

Il Blues mette a disposizione 300 posti a sedere, 8 posti per le bici ed è completamente accessibile per le persone a ridotta mobilità.

Con la sua tecnologia ibrida di nuova generazione offre migliori prestazioni anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Permette di ridurre il consumo di carburante e assicura una forte riduzione delle emissioni di CO2 rispetto ai tradizionali treni diesel grazie anche all’utilizzo delle batterie in fase di ingresso e uscita dalle stazioni.

